11 декабря 2025 в 11:29

Известный футболист перестал общаться с дочерью после суда по алиментам

Аршавин перестал общаться с восьмилетней дочерью после суда по алиментам

Андрей Аршавин Андрей Аршавин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Футболист Андрей Аршавин не общался с восьмилетней дочерью Есенией после суда по уменьшению алиментов, пишет StarHit. Его бывшая жена Алиса отметила, что в какой-то момент все наладилось, а потом отец девочки решил снизить выплаты в связи с появлением нового ребенка. Аршавин подавал иски против бывших супруг.

Может, стыдно после такого, не знаю. Ведь он, по сути, со своими же детьми судится. Не с женами. Своим всем брошенным уменьшает. Есене вот восемь, она все понимает. Видит, что папа не звонит, не пишет, не приезжает. Потом в интернете читает новости всякие, — призналась женщина.

Алиса воспитывает троих детей одна: старшего сына Алексея и дочь Алису — от первого брака, Есению — от второго. При этом она получает меньше всех алиментов на детей среди бывших спутниц футболиста. Алису возмущает, почему оставленные дети должны «платить новым отпрыскам» спортсмена. Она подчеркнула, что так можно и «десятерых нарожать, а ответственности никакой».

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что Аршавину нужно доказать фактическое снижение дохода, отсутствие скрытых источников прибыли и изменение обстоятельств для снижения алиментов на общих детей с телеведущей Юлией Барановской. По его словам, аргументы защиты матери заключались в том, что футболист ездил в Испанию.

футболисты
дети
алименты
суды
