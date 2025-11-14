Адвокат раскрыл, как Аршавин может снизить размер алиментов на детей Адвокат Жорин: Аршавину нужно доказать снижение доходов для уменьшения алиментов

Экс-футболисту «Зенита» и сборной России Андрею Аршавину нужно доказать фактическое снижение дохода, отсутствие скрытых источников прибыли и изменение обстоятельств (здоровье, новые дети, невозможность работать в прежнем объеме), если он хочет снизить размер алиментов на общих детей с телеведущей Юлией Барановской, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, аргументы адвоката Барановской о том, что бывший нападающий «ездил в Испанию» и поэтому сумма алиментов снижаться не должна, не станут определяющими.

Аргументы о том, что он «ездил в Испанию», не помогут Барановской как центральные, но укрепят общую позицию: материальное положение Аршавина остается высоким. Вероятность снижения алиментов низкая, если его реальные доходы не упали, он продолжает вести обеспеченный образ жизни, нет новых существенных обстоятельств, — заявил Жорин.

По данным Telegram-канала Sport Baza, адвокат Барановской заявил, что Аршавин не может рассчитывать на снижение суммы алиментов, потому что получает многомиллионные контракты, ходит в дорогой обуви брендов DOLCE & GABBANA и Loro Piana, ездил в Испанию.

