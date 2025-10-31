Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 21:09

Барановская со слезами на глазах рассказала, кого первым увидела в больнице

Барановская со слезами на глазах, рассказала о встрече с сыном в реанимации

Юлия Барановская Юлия Барановская Фото: Станислав Жданов/РИА Новости

Телеведущая Юлия Барановская сообщила корреспонденту NEWS.ru, что первым, кого она увидела в реанимации салехардской больницы, был ее старший сын Артем. Знаменитость рассказала на вручении премии «Золотой граммофон» «Русского радио», которому исполнилось 30 лет, что сперва не могла поверить своим глазам. Барановская призналась, что визит сына придал ей сил.

Знаете, когда ты открываешь глаза в реанимации и плохо соображаешь, где ты находишься, и первое, кого ты видишь это своего старшего сына в маске, то это дорогого стоит. Это для меня было очень неожиданно. Я сначала подумала, что я брежу. У него маска, эти глазища. Это сразу придало силы. Он от меня не отходил ни на шаг, — разоткровенничалась знаменитость.

Ранее директор Петро Шекшеев сообщил, что Барановскую госпитализировали в Салехарде из-за обострения хронического заболевания. Он сообщил, что сейчас состояние телеведущей стабилизировалось и она уже идет на поправку. Шекшеев добавил, что рядом с ней находятся родные и коллеги, а причина госпитализации связана со хроническим заболеванием, связанным с последствиями родов.

