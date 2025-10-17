Директор Барановской рассказал о состоянии ведущей после госпитализации

Телеведущую Юлию Барановскую госпитализировали в Салехарде из-за обострения хронического заболевания, заявил NEWS.ru ее директор Петро Шекшеев. Он отметил, что в настоящее время ее состояние здоровья стабилизировалось. По его словам, ведущая программы «Мужское/Женское» уже идет на поправку.

Барановской действительно стало плохо во время съемок проекта «Большие семьи большой страны» на Ямале. Она была госпитализирована в больницу Салехарда, где ей провели две полостные операции. Благодаря вмешательству врачей, самое сложное уже позади, состояние Юлии стабилизировалось, она идет на поправку. Рядом с ней находятся ее близкие — сын и мама, друзья и члены команды. Я не уполномочен комментировать диагноз, но могу подтвердить, что он вызван давним хроническим заболеванием, связанным с последствиями родов, — пояснил Шекшеев.

Ранее сообщалось, что Барановской потребовалась срочная медицинская помощь во время съемок на Ямале. По информации Telegram-канала «Поток», несмотря на тяжелую ситуацию и перенесенные операции, телеведущая продолжает находиться в больнице. При этом ее коллеги сообщили каналу, что запланированный на 21 октября эфир в Москве пока не отменен.