14 ноября 2025 в 14:03

«Никаких проблем»: Аршавин рассказал о встречах с украинцами за рубежом

Андрей Аршавин Андрей Аршавин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что не сталкивался с негативными ситуациями при встрече с украинцами за границей. По его словам, которые передает «Спорт-Экспресс», за рубежом у спортсменов пропадает национальность, все смотрят на профессионализм.

Ни разу не сталкивался с негативом в поездках из-за паспорта. Мы встречали и украинцев — никаких проблем. За границей пропадает национальность, все определяет только одно — профессионал ты или нет, — заявил он.

Ранее боец MMA заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский заявил, что украинские спортсмены не жмут руки россиянам по принуждению. Он отметил, что многие вынуждены выражать позицию публично потому, что им угрожают.

До этого российская шахматистка Валентина Гунина рассказала, что украинка Мария Музычук отказалась пожать ей руку перед матчем на турнире Grand Swiss 2025. Соревнования проходили в Самарканде (Узбекистан). Украинская спортсменка в итоге одержала победу.

Андрей Аршавин
Россия
футбол
спорт
