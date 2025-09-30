Боец Рындовский раскрыл, почему украинские спортсмены не жмут руки русским

Боец MMA, заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский в интервью NEWS.ru заявил, что украинские спортсмены не жмут руки россиянам по принуждению. Он отметил, что многие вынуждены выражать позицию публично потому, что им угрожают.

Это часто принуждение, потому что им угрожают. Многие вынуждены публично выражать позицию, которая отличается от той, что у них в душе. Это реальность. Все строится на страхе. Лишение контрактов, запугивание, угрозы жизни. Многие спортсмены, особенно в единоборствах, как правило, имеют контракты в ВСУ или других органах. Им сразу скажут, что отправят на передовую. У спортсменов показушная вражда. Уверен, в глубине души у многих уважение и понимание. Но публично им велено ненавидеть, — заявил Рындовский.

Ранее он рассказал о пытках киевскими силовиками в марте 2022 года. Боец отметил, что при задержании никаких обвинений ему выдвинуто не было.

До этого Рындовский связал похищение на Украине со своей позицией. С начала СВО спортсмен говорил о том, что считает россиян и украинцев братскими народами.