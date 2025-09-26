Боец ММА Рындовский раскрыл, почему его похитили на Украине

Боец MMA, заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru, что был похищен украинскими силовиками из-за своей позиции. С начала СВО спортсмен говорил о том, что считает россиян и украинцев братскими народами.

Они [украинские силовики] много что говорили, но настоящая причина — это моя позиция. Я всегда говорил, что Россия и Украина братские народы, связанные историей, культурой и семьями. Когда все началось, я в первые дни выложил видео, чтобы люди одумались, не сеяли ненависть, что у всех нас есть родственники, друзья, общие дела, ездили из Киева в Москву на заработки и наоборот. Нас связывали многие вещи. Я всегда придерживался позиции урегулирования отношений России и Украины, — сказал Рындовский.

Ранее Рындовский заявил, что готов выступать под флагом России, если получит гражданство, поскольку чувствует себя в РФ как дома. Он отметил, что провел три года в Европе, Бразилии и ОАЭ, но нигде не ощущал такой близости, как среди славянских народов. По словам спортсмена, именно в России он не чувствует себя гостем.