18 августа 2025 в 08:04

«Я как дома»: украинский боец ММА захотел выступать под российским флагом

Украинский боец ММА Рындовский захотел выступать под флагом России

Максим Рындовский Максим Рындовский Фото: Александр Щербак/ТАСС

Заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский заявил ТАСС, что готов выступать под российским флагом, если получит гражданство, потому что чувствует себя как дома. В материале уточняется, что мужчина покинул страну в силу преследования со стороны властей из-за призывов прекратить конфликт против РФ.

Я не чувствую, что я в гостях. Вот это важный момент. Я вернулся, я пробыл на протяжении трех лет в Европе, в Бразилии, в Арабских Эмиратах, попутешествовал много где. Я нигде не чувствовал себя так, как я чувствую здесь. Это наше славянское пространство, наша культура, вера, — пояснил спортсмен.

Рындовский рассказал, что в 2022 году в его квартиру в Киеве ворвались сотрудники правоохранительных органов Украины вместе с членами националистических формирований. Они обвинили его в сепаратизме и связях с Россией, пытали, избивали.

Ранее бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины с позывным Сова, перешедший на сторону России и вступивший в добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря, признался, что мечтает получить российское гражданство. По словам мужчины, после окончания боевых действий он хочет начать разводить свиней на собственной ферме.

До этого итальянский журналист Андреа Лучиди, шеф-редактор издания International Reporters, получил российское гражданство. Последние два года он проживает в России и освещает спецоперацию.

