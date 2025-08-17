Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 09:50

Экс-солдат ВСУ Сова признался, что мечтает о российском гражданстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины с позывным Сова, перешедший на сторону России и вступивший в добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря, признался в беседе с РИА Новости, что мечтает получить российское гражданство. По словам мужчины, после окончания боевых действий он хочет начать разводить свиней на собственной ферме.

Я давно здесь, у меня здесь и друзья есть, в России. Ну хочу в России остаться. В приоритете заработать деньги и построить ферму. Свиней разводить, — сказал Сова.

Ранее Минобороны России сообщило, что группа украинских военных заблудилась на территории Сумской области и была взята в плен подразделениями группировки войск «Север». Как уточнили в ведомстве, это произошло из-за недостаточной подготовки бойцов. Все пленные уже прошли полноценный медицинский осмотр.

До этого украинский солдат Алексей Левченко рассказал, что добровольно сдался в плен, последовав совету родителей. Он покинул позиции в Сумской области и за несколько дней вышел к расположению ВС РФ. Поводом для ухода с позиции стал поиск воды, которую должны были доставить дроном.

