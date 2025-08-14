Боец ВСУ рассказал, кто посоветовал ему сдаться в плен Боец ВСУ Левченко признался, что сдался в плен по совету родителей

Солдат ВСУ Алексей Левченко добровольно сдался в плен российским военным, последовав совету родителей, пишет ТАСС. Он покинул позиции в Сумской области и за несколько дней вышел к расположению подразделений ВС России.

Говорили, что если у меня не получится уйти на территории Украины, пойти в так называемое самовольное оставление части, то выходить уже на русские позиции, на Россию. Просили связаться с родственниками, которые живут здесь, — поделился мужчина.

Поводом для ухода с позиции стал поиск воды, которую должны были доставить дроном. Оставив оружие, а позже бронежилет, Левченко через три-четыре дня достиг российских позиций.

Уроженец Лисичанска после начала специальной военной операции перевез семью и родителей в Полтаву. На службу в ВСУ он был мобилизован в декабре 2024 года.

Ранее украинский военнопленный Владимир Жовновский, служивший в 225-м отдельном штурмовом полку, заявил о нежелании возвращаться на родину в рамках обмена. Причиной он назвал нахождение своей семьи в России. Военнослужащий также подверг критике действующую власть Украины.

До этого источник в военно-дипломатических кругах утверждал, что Украина отказалась включать в списки на обмен около тысячи военнопленных, в числе которых нет ни одного офицера. По его словам, большинство из них составляют солдаты и матросы. При этом более 140 человек являются мобилизованными.