«Не хочу, семья в России»: пленный боец ВСУ высказался об обмене Военнопленный из ВСУ Жовновский отказался от обмена и возвращения на родину

Украинский военнопленный Владимир Жовновский, служивший в 225-м отдельном штурмовом полку, заявил о нежелании возвращаться на родину в рамках обмена, передает ТАСС. Причиной он назвал нахождение своей семьи в России. Военнослужащий также подверг критике действующую власть Украины.

Я не хочу меняться, у меня семья просто в России, — сказал Жовновский.

Ранее сообщалось о заметном увеличении количества украинских военнопленных, отказывающихся возвращаться на родину. Вместо этого они стремятся получить политическое убежище в России. Эта тенденция подтверждается данными с допросов задержанных.

До этого источник в военно-дипломатических кругах утверждал, что Украина отказалась включать в списки на обмен около тысячи военнопленных, в числе которых нет ни одного офицера. По его словам, большинство из них составляют солдаты и матросы. При этом более 140 человек являются мобилизованными.

Позже представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ украинского правительства принимать тысячу пленных солдат ВСУ в рамках обмена полной аморальностью. Многие украинские военнопленные утверждают, что с самого начала службы ждут момента сдаться в плен российским солдатам, чтобы избежать смерти в окопах и блиндажах, констатировала дипломат.