07 августа 2025 в 18:14

«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными

Захарова сочла аморальным отказ Киева принимать своих военных в рамках обмена

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Отказ украинского правительства принимать тысячу пленных солдат ВСУ в рамках обмена можно расценивать как полную аморальность, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, многие украинские военнопленные утверждают, что с самого начала службы ждут момента сдаться в плен российским солдатам. Так они хотят избежать смерти в окопах и блиндажах или в ходе вылазок на передовой под дулом «трусливых командиров ВСУ», отметила дипломат.

При этом сам киевский режим до сих пор отказывается принимать тысячу пленных солдат ВСУ, из-за чего буксовал второй этап обмена военнопленными и никак не начнется третий. Чудовищная история. Это уже даже не двойные стандарты, а полная аморальность, — объяснила Захарова.

Ранее источник в военно-дипломатических кругах сообщил, что Украина отказалась включать в списки на обмен около тысячи военнопленных, в числе которых нет ни одного офицера. По его словам, большинство из них составляют солдаты и матросы. При этом более 140 человек являются мобилизованными.

