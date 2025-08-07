Киев отказался обменивать пленных, среди которых нет ни одного офицера

Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена, на одном из аэродромов в Подмосковье

Украина отказалась включать в списки на обмен около тысячи военнопленных, в числе которых нет ни одного офицера, сообщил ТАСС источник в военно-дипломатических кругах. По словам собеседника агентства, большинство из них составляют солдаты и матросы.

Как отметил источник, рядовые солдаты и матросы составляют около 70% исключенных из списка на обмен. При этом более 140 человек являются мобилизованными.

Ранее стало известно, что тысячи украинских военнопленных, брошенные Киевом, обратились с петицией к президенту страны Владимиру Зеленскому на трех языках. Их главный вопрос: почему они исключены из списков на обмен? Многие из них ожидают возвращения домой с 2022 года.

До этого помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что третий этап обмена пленными между Россией и Украиной не начался из-за отказа Киева забирать тысячу военнослужащих ВСУ. По его словам, из-за этого также тяжело проходил второй обмен.

До этого Зеленский заявлял, что Киев и Москва договорились об обмене 1200 военнопленных. По его словам, решение обсуждалось с главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.