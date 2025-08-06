Мединский раскрыл, почему затянулся обмен пленными с Киевом

Третий этап обмена пленными между Россией и Украиной не начался из-за отказа Киева забирать тысячу военнослужащих ВСУ, заявил помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский в своем Telegram-канале. По его словам, из-за этого также тяжело проходил второй обмен.

1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался, — написал Мединский.

Он уточнил, что обнаружил в списке украинских пленных бойца по фамилии Мединский, уроженца Херсонской области. По его словам, он не исключает, что речь может идти о дальнем родственнике. Также он подчеркнул, что в России пленные не делятся на «первый» и «второй» сорт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев и Москва договорились об обмене 1200 военнопленных. По его словам, решение обсуждалось с главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Зеленский также подчеркнул, что Киев рассчитывает на возвращение гражданских лиц. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.