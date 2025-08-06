Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 23:55

«Мы вам вообще нужны?»: военнопленные украинцы обратились к Зеленскому

RT: брошенные пленные бойцы ВСУ подписали петицию в адрес Зеленского

Тысячи украинских военнопленных, брошенные Киевом, обратились с петицией к президенту страны Владимиру Зеленскому на трех языках, пишет RT. Их главный вопрос: почему они исключены из списков на обмен?

По данным издания, пленные, находящиеся на территории РФ (некоторые с 2022 года), готовы к возвращению, но украинские власти без объяснений заменили их в списках на других. Родственники в отчаянии от бездействия Киева. В петиции военные напоминают Зеленскому, что избирали его для защиты всех украинцев, а не только «избранных». Они требуют справедливости вместо выборочного обмена «50 — 100 любимчиков».

Пленные предлагают простое решение: обмен «всех на всех». Они призывают отдать России всех захваченных российских военных в обмен на равное количество украинцев, считая это честнее ежемесячного отбора небольших групп.

Нас здесь тысячи! Пан президент, мы Вам вообще нужны? — говорится в обращении.

Ранее помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что третий этап обмена пленными между Россией и Украиной не начался из-за отказа Киева забирать тысячу военнослужащих ВСУ. По его словам, из-за этого также тяжело проходил второй обмен.

