Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 00:51

Выросло число пленных ВСУ, которые не хотят возвращаться домой

ТАСС: пленные ВСУ начали все чаще просить политического убежища в России

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Российские силовые ведомства сообщили ТАСС о заметном увеличении количества украинских военнопленных, отказывающихся возвращаться на родину. Вместо этого они стремятся получить политическое убежище в России. Эта тенденция подтверждается данными с допросов задержанных.

Примечательно, что на этом фоне выделяются и те пленные, которые все же надеются вернуться в Украину, несмотря на осознаваемые риски. В частности, вероятность повторной мобилизации и отправки на фронт.

В то же время в российском плену растет число украинцев, которые не желают возвращаться на родину и просят политического убежища в России. Это подтверждают в том числе допросы пленных, — отметил собеседник агентства.

Ранее источник в военно-дипломатических кругах сообщил, что Украина отказалась включать в списки на обмен около тысячи военнопленных, в числе которых нет ни одного офицера. По его словам, большинство из них составляют солдаты и матросы. При этом более 140 человек являются мобилизованными.

Позже представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ украинского правительства принимать тысячу пленных солдат ВСУ в рамках обмена полной аморальностью. По ее словам, многие украинские военнопленные утверждают, что с самого начала службы ждут момента сдаться в плен российским солдатам, чтобы избежать смерти в окопах и блиндажах.

Украина
Россия
военнопленные
убежище
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Британский наемник погиб под Харьковом сразу после вступления в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.