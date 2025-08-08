Выросло число пленных ВСУ, которые не хотят возвращаться домой ТАСС: пленные ВСУ начали все чаще просить политического убежища в России

Российские силовые ведомства сообщили ТАСС о заметном увеличении количества украинских военнопленных, отказывающихся возвращаться на родину. Вместо этого они стремятся получить политическое убежище в России. Эта тенденция подтверждается данными с допросов задержанных.

Примечательно, что на этом фоне выделяются и те пленные, которые все же надеются вернуться в Украину, несмотря на осознаваемые риски. В частности, вероятность повторной мобилизации и отправки на фронт.

В то же время в российском плену растет число украинцев, которые не желают возвращаться на родину и просят политического убежища в России. Это подтверждают в том числе допросы пленных, — отметил собеседник агентства.

Ранее источник в военно-дипломатических кругах сообщил, что Украина отказалась включать в списки на обмен около тысячи военнопленных, в числе которых нет ни одного офицера. По его словам, большинство из них составляют солдаты и матросы. При этом более 140 человек являются мобилизованными.

Позже представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ украинского правительства принимать тысячу пленных солдат ВСУ в рамках обмена полной аморальностью. По ее словам, многие украинские военнопленные утверждают, что с самого начала службы ждут момента сдаться в плен российским солдатам, чтобы избежать смерти в окопах и блиндажах.