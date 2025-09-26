Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Боец MMA Рындовский рассказал о том, как его пытали киевские силовики

Боец ММА Рындовский заявил, что в 2022 году его пытали киевские силовики

Максим Рындовский Максим Рындовский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Боец MMA, заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о том, как его пытали киевские силовики в марте 2022 года. Он отметил, что при задержании никаких обвинений выдвинуто не было.

Не хотелось бы это вспоминать, но если я буду молчать, то стану соучастником тех людей, которые все это делают. Сейчас десятки тысяч незаконно заключенных по религиозным и политическим мотивам. Пока мы за них говорим, у них есть надежда. Это было не задержание, а похищение. Не было ни ордера, ни суда, ни адвоката. Меня избили, связали, завязали глаза, увезли в Подольский РОВД города Киева, где полноценно начали пытать. Никаких объяснений, обвинений не было выдвинуто, — рассказал Рындовский.

Ранее Рындовский рассказал, что спортсмены с Украины не жмут россиянам руки на международных турнирах не из-за личной неприязни, а по принуждению. По его словам, они боятся лишиться денег. Рындовский добавил, что среди спортсменов бывают исключения, которые поддались «зомбированию». Однако большинство, отметил боец, остаются нормальными ребятами, переживающими за обе стороны, с которыми он продолжает общаться.

