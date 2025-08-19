Украинский боец объяснил, почему его земляки не жмут руки спортсменам из РФ Боец MMA Рындовский: украинские спортсмены не жмут руки россиянам из-за денег

Спортсмены с Украины не жмут россиянам руки на международных турнирах не из-за личной неприязни, а по принуждению, сообщил ТАСС боец MMA и заслуженный мастер спорта Украины по самбо Максим Рындовский. По его словам, они боятся лишиться денег.

Их будут лишать зарплаты, выгонять со сборной. Они будут терять спонсирование. Я знаю по себе, когда ты занимаешься спортом, как правило, ты практически ничего не умеешь в жизни. Я считаю, они делают это не по своей воле, большинство, — сказал Рындовский.

Он добавил, что среди спортсменов бывают исключения, которые поддались «зомбированию». Однако большинство, по его словам, остаются нормальными ребятами, переживающими за обе стороны, с которыми он продолжает общаться.

Ранее Рындовский заявил, что готов выступать под флагом России, если получит гражданство, поскольку чувствует себя в РФ как дома. Он отметил, что провел три года в Европе, Бразилии и ОАЭ, но нигде не ощущал такой близости, как среди славянских народов. По словам спортсмена, именно в России он не чувствует себя гостем.