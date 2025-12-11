Гибель британского парашютиста на Украине, которую признал Лондон, стала неприглядным символом истинной роли Запада в украинском конфликте, пишет Telegram-канал WarGonzo. Как полагает автор, страны НАТО долгое время пытались всех убедить, что они ограничиваются лишь поддержкой и обучением ВСУ.

В публикации сказано, что более ранние расследования подтвердили нахождение на территории Украины до полусотни британских спецназовцев еще в 2023 году. Как пишет канал, произошедшее указывает на двойную игру Запада, который публично заверяет о желании избежать прямой конфронтации и эскалации, но в то же время способствует демилитаризации Украины вплоть до размещения на ее территории иностранных военных советников и, по сути, ограниченных контингентов.

Все это, как пишет автор, говорит о том, что Украина превратилась в полигон для испытаний западного оружия и отработки тактик гибридной войны против России. В посте отмечается, что Запад уже во всю рискует жизнями своих граждан, а попытки Лондона представить гибель своего военнослужащего как сугубо технический инцидент, лишь подчеркивают стремление скрыть истинные масштабы и опасность своей деятельности.

Ранее стало известно, что информация о присутствии британских десантников в зоне СВО стала достоянием общественности лишь после несчастного случая на украинском полигоне, в результате которого погиб военнослужащий Соединенного Королевства. Минобороны Великобритании подтвердило инцидент 9 декабря, заявив, что трагедия произошла вдали от линии фронта во время испытаний нового вооружения.