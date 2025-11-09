Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 17:28

Британцам предложили ждать ремонта дорог больше 100 лет

Daily Mail: жителям Оксфордшира пообещали отремонтировать дороги через 103 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти графства Оксфордшир в Великобритании пообещали местным жителям отремонтировать дороги через 103 года, сообщает газета Daily Mail. При этом последний раз такие работы там проводились более 40 лет назад, в 1983 году. Новые дороги в районе также не строятся.

Жители, чьи дороги с выбоинами не ремонтировались с 1983 года, были шокированы, узнав, что средний срок ожидания [ремонта] составляет больше столетия, — говорится в материале.

Возмущенные жители Оксфордшира обеспокоены, что состояние дорог делает проезд по ним опасным. По их словам, на асфальте постоянно появляются выбоины.

Ранее правительство Великобритании начало расследование на фоне закупок российской авиационной техники. В Лондоне собираются выяснить, был ли нарушен санкционный режим.

До этого колумнист Bloomberg Макс Хастингс выразил мнение, что экономика европейских стран планомерно движется к бюджетному краху. По его словам, в бедственном положении оказалась и Великобритания, где ходят слухи о возможном повышении подоходного налога, серьезном ударе по состоятельным слоям населения и новых налогах на имущество.

