Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 11:39

Лавров указал на важный факт в прокси-войне Запада против России

Лавров заявил об истощении ресурсов Запада для прокси-войны против России

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На Западе истощаются ресурсы для прокси-войны против России, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском «круглом столе» по Украине. Глава МИД уточнил, что это касается финансовых, технических и военных возможностей. Выступление транслируется на сайте внешнеполитического ведомства.

На Западе ресурсы на ведение прокси-войны финансовые, материально-технические и военные истощаются, — подчеркнул Лавров.

Ранее стало известно, что Германия разработала план на случай прямой конфронтации с Россией под названием OPLAN DEU, который включает переброску 800 тыс. военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке. На картах обозначены порты, реки и дороги, по которым будут передвигаться солдаты.

Американские аналитики между тем заявили, что новая Стратегия национальной безопасности США может указывать на возможный выход страны из НАТО, ее отдаление от ЕС и сближение с Россией. В документе также говорится, что европейские страны находятся на грани «цивилизационного стирания».

