11 декабря 2025 в 11:37

Суд отправил в колонию отца троих убитых в Канске детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Канский городской суд Красноярского края приговорил к четырем годам колонии Владимира Мытько — отца троих детей, которые ранее были убиты собственной матерью, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима за систематическое истязание малолетних сыновей и супруги.

Следствием и судом было установлено, что Мытько применял к жене и детям домашнее насилие в период с лета 2018 года по апрель 2025 года, чтобы добиться от них «неукоснительного подчинения и послушания». В результате постоянного давления со стороны супруга у женщины усугубились психологические проблемы, что и привело к трагичной развязке: она сама расправилась с детьми.

Юристы связывают действия женщины с длительным психологическим и физическим насилием, которое она и ее сыновья пережили в семье. Мытько был признан виновным по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении двух или более лиц, а также в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

Ранее суд в Ачинске приговорил к 19 годам колонии мужчину, совершившего двойное убийство. Подсудимый жестоко расправился с бывшей супругой и ее новым сожителем, подкараулив их у подъезда дома и напав с ножом. После расправы он попытался свести счеты с жизнью, но не смог.

убийства
семьи
Красноярский край
Канск
