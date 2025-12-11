Красноярца приговорили к 19 годам колонии за убийство бывшей жены В Ачинске мужчину приговорили к 19 годам колонии за двойное убийство из-за мести

В Красноярском крае вынесен приговор по громкому делу о двойном убийстве: 36-летний житель Ачинска проведет 19 лет и два месяца в колонии строгого режима, сообщили в региональном главке СК РФ. Мужчина жестоко расправился с бывшей супругой и ее сожителем.

По данным следствия, трагедия произошла рано утром 9 февраля. Фигурант подкараулил пару у подъезда дома. Он сначала напал с ножом на мужчину, который скончался на улице, а затем нанес несколько ударов в шею выбежавшей из дома супруге. Убийство произошло на глазах матери погибшей, которая пыталась остановить преступника криком из окна.

Кроме двойного убийства, мужчине инкриминировали умышленное уничтожение имущества: перед нападением он проткнул два колеса на машине знакомого жены. После совершения расправы обвиняемый отправился домой, где попытался свести счеты с жизнью, но был задержан.

Суд признал ачинца виновным по пунктам «а», «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью») и части 1 статьи 167 УК РФ. Помимо длительного срока в колонии строгого режима, осужденному назначено ограничение свободы сроком на полтора года.

