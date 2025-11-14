Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 10:34

Названы возможные последствия для наследников погибшей от взрыва в Ачинске

Следственный комитет Российской Федерации Следственный комитет Российской Федерации Фото: sledcom.ru
Наследники женщины, погибшей в Ачинске из-за взрыва баллончика с дихлофосом, должны будут возместить ущерб, если будет установлена ее вина в произошедшем, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. По его словам, формальное отсутствие виновного не исключает юридических последствий.

Следственный комитет проводит проверку [по факту взрыва в Ачинске]. По установленному порядку, если событие имеет признаки преступления, возбуждается уголовное дело. Даже если лицо, причастное к происшествию, погибло, это не исключает необходимости полноценного расследования. Только после установления обстоятельств и подтверждения вины умершего дело прекращается в связи со смертью. Такое решение имеет правовое значение, поскольку влечет последствия для наследников — в частности, возможность предъявления гражданских исков о возмещении ущерба, — поделился Русяев.

Он подчеркнул, что с юридической точки зрения вина в подобных ситуациях рассматривается в двух аспектах. Во-первых, по его словам, следователи обязаны установить, был ли состав преступления, а также определить, имело ли место нарушение правил обращения с опасными веществами или неосторожное использование бытовых приборов.

Во-вторых, если взрыв повредил имущество соседей, вред подлежит возмещению. В этом случае ответчиками становятся наследники погибшей, но только в пределах стоимости принятого наследства. Такой порядок предусмотрен Гражданским кодексом РФ и применяется во всех случаях, когда причиненный ущерб связан с действиями умершего, — добавил Русяев.

Он указал, что аэрозольные баллоны представляют собой источник повышенной опасности. По словам Русяева, на их упаковке обязательно указываются предупреждения о недопустимости нагрева и хранения вблизи источников тепла. Юрист заключил, что несоблюдение этих рекомендаций может привести к взрыву, даже если баллон не подвергается прямому воздействию огня.

Ранее сообщалось, что в больнице скончалась владелица квартиры в Ачинске, где 12 ноября произошел взрыв баллончика с дихлофосом. Инцидент случился в доме на Привокзальной улице.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
