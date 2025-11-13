Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 10:15

Пострадавшая от взрыва баллончика дихлофоса женщина скончалась в больнице

В Ачинске умерла пострадавшая от взрыва баллончика дихлофоса женщина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Хозяйка квартиры в Ачинске, где взорвался баллончик с дихлофосом, скончалась в больнице, сообщило РИА Новости. Трагедия произошла в квартире в доме на Привокзальной улице 12 ноября.

Взрыв баллончика выломал стену, которая отделяла квартиру пострадавшей от соседей. Частично были выбиты окна. Пострадавшую — 72-летнюю хозяйку квартиры — госпитализировали без сознания и с ожогами. Прокуратура города начала проверку по факту случившегося.

Ранее в Красногорске девятилетний мальчик получил травмы кисти в результате взрыва самодельной бомбы и потерял несколько пальцев. Он поднял десятирублевую купюру на детской площадке, после чего раздался хлопок. ЧП произошло в тот момент, когда школьник шел на тренировку. Свидетели оказали ему первую помощь и передали медикам, которые доставили пострадавшего в больницу.

После этого председатель СК Александр Бастрыкин поручил направить в Красногорск сотрудников центрального аппарата Следственного комитета РФ. К расследованию обстоятельств взрыва также привлечены опытные криминалисты.

Ачинск
взрывы
пострадавшие
Красноярский край
