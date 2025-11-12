Мальчику разворотило руку: что происходит на месте взрыва в Красногорске

Красногорск. Обстановка на месте взрыва в Красногорске, где девятилетний мальчик получил тяжелые травмы после взрыва самодельного устройства, спрятанного в десятирублевой купюре

В Красногорске девятилетний мальчик получил травмы кисти в результате взрыва самодельной бомбы и потерял несколько пальцев. Он поднял десятирублевую купюру на детской площадке, после чего раздался хлопок. ЧП произошло в тот момент, когда школьник шел на тренировку.

Ребенка доставили в Детский центр им. Л.М. Рошаля и провели шестичасовую операцию. Мальчик находится в тяжелом состоянии, но в сознании. Пострадавшего навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пообещал оказать необходимую помощь семье школьника.

Как сообщил корреспондент NEWS.ru, на месте происшествия не было камер наблюдения.

По словам очевидцев, много крови осталось у клуба «Молодежный», потому что пострадавший мальчик побежал туда за помощью. По этой причине полицейские оцепили обширный район, уточнили собеседники.

После взрыва на место происшествия прибыла военная полиция, заявил NEWS.ru очевидец, тренер спортивного клуба Владимир Шарупич. По его словам, нельзя исключать, что взрывоопасные ловушки, замаскированные под деньги, будут появляться на улицах российских городов.

