В Москве водитель перевозил бомбу в багажнике авто В Москве задержали перевозившего самодельную бомбу в багажнике авто водителя

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, который перевозил в своем автомобиле самодельное взрывное устройство, сообщил Telegram-канал «112», опубликовав кадры с места происшествия. Подозрительную машину остановили ночью в районе одного из научных институтов.

По данным источника, нервозное поведение водителя привлекло внимание правоохранителей. Они обнаружили СВУ при досмотре багажника. На место происшествия срочно вызвали саперов.

Для безопасного изъятия боеприпаса был задействован робототехнический комплекс. Водителя доставили для допроса, сейчас спецслужбы устанавливают, откуда у него появился опасный груз и с какой целью он его перевозил.

Ранее в Волгодонске сотрудники МВД и ФСБ предотвратили теракт у здания мэрии, задержав студентку колледжа с самодельной бомбой в рюкзаке мощностью 10 кг. 16-летняя девушка должна была передать сумку одному из чиновников.

До этого в Липецкой области задержали четверых подростков в возрасте 14–17 лет, планировавших совершить диверсию на магистральном нефтепроводе за денежное вознаграждение. Согласно предоставленным данным, несовершеннолетние намеревались использовать самодельное взрывное устройство на участке нефтепродуктопровода «Транснефть — Дружба».