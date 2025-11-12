«Мина-ловушка»: тренер раскрыл неожиданный нюанс трагедии в Красногорске

После взрыва в Красногорске, от которого пострадал девятилетний ребенок, на место происшествия прибыла военная полиция, заявил NEWS.ru очевидец, тренер спортивного клуба Владимир Шарупич. По его словам, нельзя исключать, что взрывоопасные ловушки, замаскированные под деньги, будут появляться на улицах России и в будущем.

Я вышел из зала, увидел лежащего на земле ребенка. Я проходил мимо детской площадки, хотел предложить свою помощь, может, загрузить в машину скорой помощи. Мне сказали, что ничего не надо. Я повернулся, ушел в свою машину. Пока предлагал помочь, услышал, что ребенок наклонился поднять деньги, и произошел взрыв. Ему оторвало пальцы на правой руке, весь в кровищи, приехала военная полиция. Если одна такая мина-ловушка есть, может, их много разбросали, — поделился Шарупич.

Он подчеркнул, что необходимо обратиться к детям с просьбой не поднимать ни деньги, ни кошельки. По словам тренера, его старший сын помогал грузить пострадавшего в скорую помощь.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске девятилетний мальчик получил травмы кисти в результате взрыва. На детской площадке он поднял с земли купюру, после чего внезапно раздался хлопок.