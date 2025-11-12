Восстановлена хронология трагедии со взрывом в Красногорске NEWS.ru: на месте взрыва бомбы в Красногорске не было камер

На месте трагедии со взрывом устройства в Красногорске Московской области не было камер наблюдений, передает корреспондент NEWS.ru. Он также пообщался с соседями и выяснил, что инцидент произошел в другом месте.

По словам очевидцев, много крови осталось у клуба «Молодежный», потому что пострадавший от взрыва мальчик побежал туда за помощью. На деле трагедия случилась немного в другом месте. Поэтому полицейские оцепили обширный район, уточнили собеседники. Одна из живущих по соседству женщин также отметила, что инцидент стал большим горем для родителей пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске девятилетний мальчик получил травмы кисти в результате взрыва. На детской площадке он поднял с земли купюру, после чего внезапно раздался хлопок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев позже подчеркивал, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшему мальчику. Он также поблагодарил медицинский персонал за оперативность и профессионализм.

Сотрудник СК на месте взрыва в Красногорске Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Следственные действия на месте взрыва в Красногорске Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Красногорск. Обстановка на месте взрыва в Красногорске, где девятилетний мальчик получил тяжелые травмы после взрыва самодельного устройства, спрятанного в десятирублевой купюре Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

До этого депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что родители, общественники и власти должны активнее рассказывать детям об опасностях взрывоопасных предметов. В качестве примера она привела практику в новых регионах России, где применяются специальные комиксы.