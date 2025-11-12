Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 12:26

«Мы рядом»: Воробьев пообещал помочь семье мальчика из Красногорска

Губернатор Воробьев: власти Подмосковья окажут помощь мальчику из Красногорска

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Власти Подмосковья окажут всю необходимую помощь мальчику, который пострадал при взрыве в Красногорске, заявил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев. Он также поблагодарил медицинский персонал за оперативность и профессионализм.

Сейчас он под присмотром врачей в Детском центре имени Л. М. Рошаля. <...> Хочу поблагодарить медиков за оперативность и профессионализм. Мы рядом с семьей — окажем всю необходимую помощь. Глеб, мы все желаем тебе скорейшего выздоровления и восстановления, — написал глава региона.

Ранее сообщалось, что Воробьев навестил пострадавшего ребенка, который находится в Детском центре имени Л.М. Рошаля. По его словам, состояние у Глеба тяжелое. Воробьев добавил, что операция продолжалась в течение шести часов. Врачам пришлось ампутировать часть пальцев.

До этого депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что родители, общественники и власти должны активнее рассказывать детям об опасностях взрывоопасных предметов. В качестве примера она привела практику в новых региона России, где применяются специальные комиксы. Они распространяются в учебных заведениях и позволяют информировать детей.

взрывы
дети
Андрей Воробьев
Подмосковье
