Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 10:09

Бастрыкин заинтересовался взрывом в Красногорске

Центральный аппарат СК займется расследованием взрыва в Красногорске

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил направить в Красногорск сотрудников центрального аппарата Следственного комитета РФ, рассказала ТАСС представитель ведомства Светлана Петренко. Она добавила, что к расследованию обстоятельств взрыва также привлечены опытные криминалисты.

По поручению председателя Следственного комитета России к расследованию привлечены опытные криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства, — сообщили агентству.

Ранее в Красногорске девятилетний мальчик получил тяжелые травмы кисти после взрыва на детской площадке. Ребенок попытался поднять с земли купюру возле спортшколы, и внезапно произошел взрыв. Свидетели оказали ему первую помощь и передали медикам, которые доставили пострадавшего в больницу. По предварительным данным, причиной инцидента стало неизвестное взрывное устройство.

До этого уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предупредила россиян о возможности новых провокаций после инцидента с подрывом школьника. По ее словам, родители должны запретить детям поднимать что-либо с земли.

взрывы
следователи
Подмосковье
Александр Бастрыкин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле высказались о поездке Путина в Индию
Более 2,8 млн семей могут лишиться льготной ипотеки
Балерина перечислила лучшие упражнения для поддержания правильной осанки
«Поцелуй Еревана»: Армению уличили в планах «отвязаться» от России
Бельгию предупредили о последствиях в случае конфискации российских активов
Производитель лекарств от ВИЧ из КНДР решил выйти на российский рынок
Находящийся под следствием экс-глава ГАИ рискует остаться без имущества
Уличный конфликт между двумя компаниями закончился поножовщиной
Разведчики узнали о хитрой схеме Армении с украинским зерном
Токио ответил на запрет на въезд в Россию для 30 японцев
В Казахстане защитят детей от ЛГБТ-ценностей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 ноября: где сбои в России
Жителям российского города ограничили водоснабжение
Путин отправится в Индию с рабочим визитом
Россиян предупредили о способах фишинга в мессенджерах
Простой способ приготовить сочное куриное филе с прованскими травами
В Орловской области раскрыли последствия ночного налета дронов ВСУ
В США раскрыли предполагаемую стратегию России по Украине
В Госдуме раскрыли, как вернуть часть средств за платные медицинские услуги
Офис британского премьера пытается установить контакт с Россией
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.