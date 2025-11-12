Бастрыкин заинтересовался взрывом в Красногорске

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил направить в Красногорск сотрудников центрального аппарата Следственного комитета РФ, рассказала ТАСС представитель ведомства Светлана Петренко. Она добавила, что к расследованию обстоятельств взрыва также привлечены опытные криминалисты.

Ранее в Красногорске девятилетний мальчик получил тяжелые травмы кисти после взрыва на детской площадке. Ребенок попытался поднять с земли купюру возле спортшколы, и внезапно произошел взрыв. Свидетели оказали ему первую помощь и передали медикам, которые доставили пострадавшего в больницу. По предварительным данным, причиной инцидента стало неизвестное взрывное устройство.

До этого уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предупредила россиян о возможности новых провокаций после инцидента с подрывом школьника. По ее словам, родители должны запретить детям поднимать что-либо с земли.