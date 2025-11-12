Россиян предупредили о новых провокациях на фоне инцидента в Красногорске Мишонова предупредила о новых провокациях на фоне подрыва купюры в Красногорске

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предупредила россиян о возможности новых провокаций на фоне инцидента с подрывом школьника на самодельном взрывном устройстве, спрятанном под лежащей на улице купюрой в Красногорске. В Telegram-канале она напомнила, что продолжается специальная военная операция, и родители сами должны предупредить своих детей, запретив им поднимать что-либо с земли. В качестве примера она рассказала о Донбассе, где уже давно противник минировал игрушки и сладости.

Я бы хотела попросить всех родителей быть самим внимательными и предупредить своих детей. Категорически ничего нельзя поднимать с земли. Ничего и никогда. Идет СВО. Возможны любые провокации. А то, что наши враги пытаются достать наших детей и ведут войну с ними, — это стало известно еще со времен Донбасса. Там нелюди минировали игрушки и сладости, — написала Мишонова.

Она отметила, что запрет трогать бесхозные предметы давно всем знаком и в приграничных районах России. Омбудсмен подчеркнула, что взрывные устройства могут быть замаскированы под детские игрушки, деньги, коробки из-под телефонов.

Ранее Мишонова сообщала, что у пострадавшего при инциденте девятилетнего школьника сильно пострадала рука. По ее словам, врачи частично ампутировали ему пальцы, ребенок находится в тяжелом состоянии.