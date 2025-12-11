Появились новые подробности о взрыве в университете Перми В Перми возбудили дело по факту гибели людей при разгерметизации стенда в ПНИПУ

В Перми возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) при разгерметизации гидродинамического стенда, сообщили в краевом следственном управлении СК России. Его завели по части 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По факту происшествия в одном из университетов города Перми, в результате которого скончались двое людей, в том числе малолетняя, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК, — говорится в сообщении.

По информации следствия, в лаборатории университета произошла разгерметизация гидродинамического стенда, из-за чего погибли мужчина и восьмилетняя девочка. Еще два человека пострадали. Им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают следователи, изымаются вещественные доказательства. Управление назначило ряд судебных экспертиз, в том числе пожаро-техническую и судебно-медицинскую.

Ранее краевая прокуратура сообщала, что взрыв произошел в здании аэрокосмического факультета ПНИПУ. Ведомство организовало проверку обстоятельств произошедшего.