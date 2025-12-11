Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 11:45

Сертификация иранского седана SAIPA Shahin началась в одном регионе

В Подмосковье стартовали испытательные тесты иранского седана SAIPA Shahin

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Московской области стартовали испытательные тесты иранского седана SAIPA Shahin, пишет «Авто Mail» со ссылкой на свой источник. Прохождение сертификации нужно для получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и выхода на российский авторынок.

Впервые SAIPA представила свои модели россиянам на выставке MIMS 2022 в Экспоцентре. Планировалось, что модель Shahin появится на отечественном рынке в том же году. Однако дальше разовых поставок дело не продвинулось.

Весной 2023 года официальный дистрибьютор SAIPA в России — ООО «Бест Моторс» — столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. В результате компания была вынуждена принять решение о своей ликвидации.

Ранее в России временно прекратили выпуск трех моделей Solaris с механической коробкой передач. Речь идет о кроссовере Solaris HC, седане Solaris KRS и хэтчбеке KRX — аналогах Hyundai Creta и Kia Rio.

