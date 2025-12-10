Несколько популярных моделей Solaris сняли с производства в России В России приостановили выпуск кроссовера Solaris HC, седана KRS и хэтчбека KRX

В России временно прекратили выпуск трех моделей Solaris с механической коробкой передач, сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет о кроссовере Solaris HC, седане Solaris KRS и хэтчбеке KRX — аналогах Hyundai Creta и Kia Rio. Их поставки в дилерские центры возобновятся не раньше апреля 2026 года из-за проблемы с комплектующими и пересмотра производственной структуры в пользу более дорогих комплектаций, сказано в публикации.

Представители автозавода Solaris подтвердили приостановку производства, однако отказались признавать перебои с поставками запчастей. На предприятии пояснили, что изменения связаны с планами сосредоточиться на более дорогих и насыщенных комплектациях.

На фоне дефицита стоимость оставшихся автомобилей значительно выросла. Так, седан Solaris KRS Comfort подорожал до 2,29 млн рублей, хэтчбек KRX Comfort — до 2,29 млн, Luxe — до 2,39 млн, а кроссовер Solaris HC в комплектациях Prime и Classic теперь оценивается в 2,39 и 2,49 млн рублей соответственно.

Ранее стало известно, что бренды Geely и GAC могут покинуть российский рынок, если не начнут локализацию производства до середины 2026 года. Одновременно прогнозируется сокращение доли параллельного импорта новых легковых автомобилей до 4% в следующем году из-за экспортных ограничений Китая, который является основным поставщиком.