Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 19:22

Несколько популярных моделей Solaris сняли с производства в России

В России приостановили выпуск кроссовера Solaris HC, седана KRS и хэтчбека KRX

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России временно прекратили выпуск трех моделей Solaris с механической коробкой передач, сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет о кроссовере Solaris HC, седане Solaris KRS и хэтчбеке KRX — аналогах Hyundai Creta и Kia Rio. Их поставки в дилерские центры возобновятся не раньше апреля 2026 года из-за проблемы с комплектующими и пересмотра производственной структуры в пользу более дорогих комплектаций, сказано в публикации.

Представители автозавода Solaris подтвердили приостановку производства, однако отказались признавать перебои с поставками запчастей. На предприятии пояснили, что изменения связаны с планами сосредоточиться на более дорогих и насыщенных комплектациях.

На фоне дефицита стоимость оставшихся автомобилей значительно выросла. Так, седан Solaris KRS Comfort подорожал до 2,29 млн рублей, хэтчбек KRX Comfort — до 2,29 млн, Luxe — до 2,39 млн, а кроссовер Solaris HC в комплектациях Prime и Classic теперь оценивается в 2,39 и 2,49 млн рублей соответственно.

Ранее стало известно, что бренды Geely и GAC могут покинуть российский рынок, если не начнут локализацию производства до середины 2026 года. Одновременно прогнозируется сокращение доли параллельного импорта новых легковых автомобилей до 4% в следующем году из-за экспортных ограничений Китая, который является основным поставщиком.

автомобили
поставки
производители
Hyundai
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата допроса террористов из «Крокуса» в суде
Меняю оливье на салат с манго и креветками — получаю восторг гостей
Флиппинг как способ заработка: что это, плюсы, риски и с чего начать
«Фото сына на надгробиях»: что известно об угрозах семье Влада Соколовского
Экспертиза для Долиной, суровый ответ ВС РФ за Чебоксары: что дальше
Голливудский актер получит главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты»
Военный обозреватель объяснил страсть бойцов ВСУ к розовой экипировке
В европейской стране снесли памятник советским войнам
В Саратове проверят коммунальщиков после жалоб на прямую линию президента
Пашинян на видео признался в любви под You’re My Heart, You’re My Soul
Пророчество африканского Ноя. Всемирный потоп начнется 25 декабря? Прогнозы
Кит потушил сигарету курильщика в океанариуме и попал на видео
Секретные данные по делу Эпштейна станут доступны общественности
Без денег и квартиры: мать инвалида осталась без двушки по «схеме Долиной»
В Петербурге накрыли бизнес фиктивных браков с мигрантами
МЧС сообщило новые детали крупного пожара в Петербурге
Бывший российский депутат сел в тюрьму на 12 лет за убийство
Наступление в Запорожье 10 декабря: как идет штурм Гуляйполя и Степногорска
Вы должны сказать это своим детям сегодня: правила безопасности в 2025-м
Рубио запретил «детский» шрифт в документах Госдепа
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Хлеб дома больше не залеживается — готовлю вкуснющую запеканку даже из черствого: лучше любых бутербродов
Общество

Хлеб дома больше не залеживается — готовлю вкуснющую запеканку даже из черствого: лучше любых бутербродов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.