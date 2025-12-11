Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 11:38

В МИД раскрыли потери ВСУ в ходе конфликта

Лавров: потери ВСУ в ходе конфликта превысили 1 млн бойцов

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Потери ВСУ в ходе конфликта превысили 1 млн человек, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском «круглом столе» по тематике разрешения кризисной ситуации. По его словам, которые приводятся на сайте ведомства, число потерь ВСУ продолжает расти.

Людские потери вооруженных сил Украины, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион человек и продолжают расти, — подчеркнул он.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что на подступах к освобожденному городу Купянску Харьковской области было уничтожено несколько украинских диверсионно-разведывательных групп, ликвидировано около 30 военных ВСУ. Утверждалось, что Киев стремится любой ценой поддержать информационный ажиотаж вокруг этого направления. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

До этого сообщалось, что командование ВСУ бросило часть группировки под Харьковом. Военные оказались заблокированы в лесном массиве на востоке Волчанска. По уточнению источника в российских силовых структурах, военнослужащие ВСУ не получили приказа на отход и были оставлены командованием с целью задержать продвижение бойцов российской группировки войск «Север».

