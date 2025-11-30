День матери
30 ноября 2025 в 10:20

Командование ВСУ бросило часть группировки под Харьковом

ВС Украины ВС Украины Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Часть украинской группировки оказалась заблокирована в лесном массиве на востоке Волчанска, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По информации источника, военнослужащие ВСУ не получили приказа на отход и были оставлены командованием для сдерживания наступления группировки «Север».

На Харьковском направлении в лесном массиве на востоке Волчанска блокирована часть группировки ВСУ, которая не получила команды на отход с позиций. Командование попросту бросило их с целью задержать продвижение бойцов «Севера», — заявил собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Волчанск почти полностью находится в руках Вооруженных сил РФ. По словам главы государства, на данном направлении работают военнослужащие группировки «Север».

Также Путин отметил, что российская армия проломила оборону ВСУ на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Как сообщил президент, работу на севере региона выполнила Восточная группировка войск. ВС РФ движутся очень быстрыми темпами, рассказал он.

