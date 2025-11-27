Путин рассказал о положении ВС России в Запорожье Путин заявил, что ВС России проломили оборону ВСУ на севере Запорожской области

Российская армия проломила оборону ВСУ на границе Запорожской и Днепропетровской областей, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые приводит Кремль, работу на севере региона выполнила Восточная группировка войск. Лидер отметил, что ВС РФ движутся очень быстрыми темпами.

Другая наша группировка — «Восток» — проломила оборону противника и продвигается быстрыми темпами по северу Запорожской области, на границе Запорожской и Днепропетровской областей, и идет, повторяю, очень быстрыми темпами, — подчеркнул президент.

Ранее Путин отметил, что российские войска заблокировали 15 батальонов ВСУ общей численностью около 3500 военнослужащих на левобережье реки Оскол. Президент обратил внимание, что некоторые из солдат противника «выглядят как бомжи».

Российский лидер также сообщил, что к 27 ноября Волчанск почти полностью находится в руках ВС РФ. Путин отметил, что в этом направлении работают бойцы группировки «Север». Волчанск расположен на Харьковском направлении, напомнил президент.