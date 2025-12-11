Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 09:24

В Госдуме предложили новые правила для организации продленок

Депутат Лантратова предложила ввести единый механизм записи на продленку

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с инициативой о внедрении единого механизма записи ребенка в группу продленного дня, передает РИА Новости. Предложение также включает возможность записи через цифровые сервисы.

В целях прозрачности и управляемости системы целесообразно внедрить единый понятный механизм записи ребенка на продленный режим работы школы... с предоставлением родителям информации о режиме работы, содержании программ и педагогах, — говорится в сообщении.

Также предлагается изменить статус продленного дня в школах с локальной инициативы на общесистемную норму. Государственные школы должны организовывать продленки, особенно для учеников 1–4 классов, если имеется подтвержденный запрос от родителей и достаточное количество ресурсов. Помимо этого, предлагается принять стандартные форматы работы групп продленного дня, включающие два варианта: первый — до 16:30–17:00, где дети выполняют домашние задания, и второй — до 18:00–19:00, с возможностью посещения дополнительных кружков.

Ранее детский и семейный психолог Наталья Наумова призвала родителей не обвинять ребенка за плохую успеваемость в школе. По мнению специалиста, важно поддерживать детей и акцентировать внимание на их сильных сторонах. Не стоит перегружать школьников дополнительными занятиями, которые могут вызвать эмоциональное напряжение. Также вредно сравнивать ребенка с одноклассниками, братьями или сестрами.

