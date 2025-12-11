Военэксперт раскрыл, откуда на Москву прилетели почти 40 БПЛА ВСУ Военэксперт Дандыкин: десятки БПЛА могли долететь до Москвы из Сумской области

Почти 40 БПЛА ВСУ могли долететь до Москвы и Московской области из Сумской и Черниговской областей Украины, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, попытка массированной атаки по столичному региону РФ объясняется поражениями ВСУ в зоне СВО.

Предположу, что ВСУ запустили почти 40 БПЛА на Московский регион из Сумской и Черниговской областей. Самый короткий путь. Связано это с тем, что у ВСУ дела совсем плохие на всех направлениях. Трамп давит, российская армия давит. Украина активирует все, что у нее осталось. Киев ищет подходы к Москве, но ничего у ВСУ не получается. ПВО все сбила на подходе, — считает Дандыкин.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что один украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Москвы. По его словам, воздушная цель была ликвидирована силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

