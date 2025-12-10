Фортепиано придавило 11-летнего школьника на перемене

Фортепиано упало на 11-летнего мальчика из Дальнереченска в Приморском крае, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Уточняется, что инцидент произошел во время перемены. В результате школьник получил травмы, его госпитализировали.

Установлено, что днем 10 декабря 2025 года, во время перемены, на 11-летнего учащегося одной из школ города Дальнереченска упало фортепиано, в результате чего ребенок получил травмы и [был] госпитализирован, — говорится в сообщении.

Прокуратура уже начала проверку по факту произошедшего. В ходе нее будет дана оценка бездействию должностных лиц по обеспечению безопасности учеников, а также соблюдению требований охраны жизни и здоровья детей.

Ранее в Североуральске Свердловской области школьник вдохнул ртом наконечник от ручки, в результате чего тот застрял в легких мальчика. Вскоре родители доставили ребенка в больницу. Чтобы извлечь инородный предмет из организма 11-летнего ученика, потребовался специальный гибкий эндоскоп малого диаметра.