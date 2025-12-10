ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 08:45

Фортепиано придавило 11-летнего школьника на перемене

В Приморском крае фортепиано упало на 11-летнего школьника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Фортепиано упало на 11-летнего мальчика из Дальнереченска в Приморском крае, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Уточняется, что инцидент произошел во время перемены. В результате школьник получил травмы, его госпитализировали.

Установлено, что днем 10 декабря 2025 года, во время перемены, на 11-летнего учащегося одной из школ города Дальнереченска упало фортепиано, в результате чего ребенок получил травмы и [был] госпитализирован, — говорится в сообщении.

Прокуратура уже начала проверку по факту произошедшего. В ходе нее будет дана оценка бездействию должностных лиц по обеспечению безопасности учеников, а также соблюдению требований охраны жизни и здоровья детей.

Ранее в Североуральске Свердловской области школьник вдохнул ртом наконечник от ручки, в результате чего тот застрял в легких мальчика. Вскоре родители доставили ребенка в больницу. Чтобы извлечь инородный предмет из организма 11-летнего ученика, потребовался специальный гибкий эндоскоп малого диаметра.

Приморский край
Приморье
дети
школьники
пострадавшие
травмы
госпитализации
фортепиано
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это риск»: экс-министр назвал главную угрозу для экономики России
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится метеорологическая осень
В Госдуме сделали одно предложение по похоронным пособиям
«Заинтересованность»: МИД России о сотрудничестве с США в Арктике
Фигуранты дела Долиной объяснили, как оказались должны миллионы рублей
Федора Бондарчука заметили в компании бывшей жены
«Повод задуматься»: популярный у детей блогер высказался о запрете Roblox
Стало известно об атаке четвертого беспилотника на Москву
«Дали белого порошка»: Зеленского жестко высмеяли после поездки в Лондон
Бывший российский чиновник лишился имущества на 300 млн рублей
Фортепиано придавило 11-летнего школьника на перемене
У «инопланетного корабля» 3I/ATLAS нашли защитный луч
Мошенники придумали новый способ обмана под видом архивов с фотографиями
Таиланд начал масштабную операцию из-за конфликта с Камбоджей
Женщина без сознания в машине скорой помощи стала жертвой врача-маньяка
Мягче не бывает: готовим идеальную печень на сковороде
Собянин сообщил о повторной атаке БПЛА на Москву
Солдаты ВСУ решили переодеться «в розовое»
ВСУ попытались атаковать Москву
Новогоднее чудо в тарелке: фаршированные кальмары с трюфельным рисом
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.