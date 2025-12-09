В легких 11-летнего школьника нашли наконечник от ручки Наконечник от ручки застрял в легких 11-летнего школьника из Североуральска

Школьник из Североуральска вдохнул ртом наконечник от ручки, в результате чего тот застрял в легких мальчика, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области. Чтобы извлечь инородный предмет из организма 11-летнего ребенка, потребовался специальный гибкий эндоскоп малого диаметра.

В больницу при содействии министерства здравоохранения региона был поставлен гибкий эндоскоп малого диаметра, который может проникать в самые труднодоступные участки органов как взрослых, так и детей. С его помощью буквально за пять минут опасный предмет удалось извлечь, — говорится в сообщении.

Ранее в Набережных Челнах хирурги успешно удалили зубную щетку длиной 19 сантиметров из желудка 13-летней пациентки. Девочка была доставлена в детскую больницу Казани с симптомами, указывавшими на проглатывание инородного предмета. Щетка застряла в пищеводе, частично опустившись в желудок, чем создавала реальную угрозу перфорации и травмирования внутренних органов.