Россия замкнула тройку стран G20 по величине профицита внешней торговли

Россия заняла третье место среди стран G20 по величине профицита внешней торговли за первые девять месяцев 2025 года, следует из анализа открытых данных. Положительное сальдо торгового баланса РФ составило $101,7 млрд (около 7,9 трлн рублей), передает РИА Новости.

Лидером рейтинга стал Китай с профицитом в $874,76 млрд (около 68,4 трлн рублей), за ним следует Германия с показателем в $169,4 млрд (около 13,2 трлн рублей). В пятерку также вошли Южная Корея — $50,82 млрд (около 3,9 трлн рублей) и Саудовская Аравия — $43 млрд (около 3,3 трлн рублей).

При этом у восьми стран G20 зафиксирован дефицит торгового баланса. Наибольший отрыв в отрицательную зону показали США (–$713,7 млрд, или около 55,7 трлн рублей) и Индия (–$214,6 млрд, или около 16,7 трлн рублей). В список стран с отрицательным сальдо также вошли Турция, Франция, Мексика, Великобритания, Канада и Япония.

Ранее сообщалось, что Россия замкнула тройку лидеров среди стран G20 по доступности электроэнергии для населения. Согласно подсчетам, стоимость киловатт-часа в стране составляет в среднем 5,26 рубля (примерно $0,068). Дешевле, чем в России, электричество обходится только в Саудовской Аравии (примерно $0,05) и Турции (примерно $0,066).