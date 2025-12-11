Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россия замкнула тройку стран G20 по величине профицита внешней торговли

Спасская башня Московского Кремля Спасская башня Московского Кремля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия заняла третье место среди стран G20 по величине профицита внешней торговли за первые девять месяцев 2025 года, следует из анализа открытых данных. Положительное сальдо торгового баланса РФ составило $101,7 млрд (около 7,9 трлн рублей), передает РИА Новости.

Лидером рейтинга стал Китай с профицитом в $874,76 млрд (около 68,4 трлн рублей), за ним следует Германия с показателем в $169,4 млрд (около 13,2 трлн рублей). В пятерку также вошли Южная Корея — $50,82 млрд (около 3,9 трлн рублей) и Саудовская Аравия — $43 млрд (около 3,3 трлн рублей).

При этом у восьми стран G20 зафиксирован дефицит торгового баланса. Наибольший отрыв в отрицательную зону показали США (–$713,7 млрд, или около 55,7 трлн рублей) и Индия (–$214,6 млрд, или около 16,7 трлн рублей). В список стран с отрицательным сальдо также вошли Турция, Франция, Мексика, Великобритания, Канада и Япония.

Ранее сообщалось, что Россия замкнула тройку лидеров среди стран G20 по доступности электроэнергии для населения. Согласно подсчетам, стоимость киловатт-часа в стране составляет в среднем 5,26 рубля (примерно $0,068). Дешевле, чем в России, электричество обходится только в Саудовской Аравии (примерно $0,05) и Турции (примерно $0,066).

