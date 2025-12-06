Россия замкнула тройку лидеров среди стран G20 по дешевизне электричества

Россия замкнула тройку лидеров среди стран G20 по доступности электроэнергии для населения, следует из данных Евростата, Росстата и открытых источников. Согласно подсчетам, стоимость киловатт-часа в стране составляет в среднем 5,26 рубля (примерно $0,068), передает РИА Новости.

Дешевле, чем в России, электричество обходится только в Саудовской Аравии (примерно $0,05) и Турции (примерно $0,066). В пятерку стран с наиболее доступной энергией также вошли Индия (примерно $0,073) и Китай (примерно $0,075).

В то же время самая высокая стоимость электроэнергии в G20 зафиксирована в европейских государствах: в Германии киловатт-час стоит $0,4 в Италии — $0,37, а в Великобритании — $0,35. В десятку стран с наиболее дорогим электричеством вошли также Франция и Австралия.

Ранее также сообщалось, что самым чистым городом в мире является польский Краков. У него 98,5% положительных отзывов о чистоте. Второе место в списке заняла Шарджа из Объединенных Арабских Эмиратов с 98% позитивных оценок. Третью строчку рейтинга занял Сингапур с показателем удовлетворенности туристов в 97,9%.