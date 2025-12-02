Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Назван самый чистый город в мире

Radical Storage: Краков стал самым чистым городом мира по мнению туристов

Краков, Польша Краков, Польша Фото: Petr Svarc/imageBROKER.com/Global Look Press
Польский Краков был признан самым чистым городом на планете, сказано в исследовании компании Radical Storage. Аналитики сервиса по хранению багажа составили рейтинг на основе анализа отзывов путешественников.

Согласно данным исследования, 98,5% отзывов о чистоте в Кракове носят положительный характер. Второе место в этом рейтинге заняла Шарджа из Объединенных Арабских Эмиратов с результатом в 98%.

Тройку лидеров замкнул Сингапур, где уровень удовлетворенности туристов чистотой составил 97,9%. Также в первую десятку попали Варшава, Доха, Эр-Рияд, Прага, Маскат, Дубай и Фукуока.

В тройку же самых грязных городов вошли Будапешт, Рим и Лас-Вегас. Также отрицательные отзывы по данному параметру получили Флоренция и Париж.

Ранее председатель комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев рассказал, что граждане России могут путешествовать без визы в десятки стран мира. Самыми доступными направлениями, по его словам, являются Азия и Северная Америка.

города
чистота
краков
Польша
