Назван самый чистый город в мире Radical Storage: Краков стал самым чистым городом мира по мнению туристов

Польский Краков был признан самым чистым городом на планете, сказано в исследовании компании Radical Storage. Аналитики сервиса по хранению багажа составили рейтинг на основе анализа отзывов путешественников.

Согласно данным исследования, 98,5% отзывов о чистоте в Кракове носят положительный характер. Второе место в этом рейтинге заняла Шарджа из Объединенных Арабских Эмиратов с результатом в 98%.

Тройку лидеров замкнул Сингапур, где уровень удовлетворенности туристов чистотой составил 97,9%. Также в первую десятку попали Варшава, Доха, Эр-Рияд, Прага, Маскат, Дубай и Фукуока.

В тройку же самых грязных городов вошли Будапешт, Рим и Лас-Вегас. Также отрицательные отзывы по данному параметру получили Флоренция и Париж.

