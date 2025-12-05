Россия и Индия договорились усилить взаимодействие в формате G20

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели

Россия и Индия договорились активизировать сотрудничество в формате «Группы двадцати», говорится в совместном заявлении, опубликованном после 23-го российско-индийского саммита. Также была подчеркнута значимость такого сотрудничества.

Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев сообщил, что Россия примет участие в первой встрече шерп G20 под председательством США, которая состоится в Вашингтоне 15–16 декабря. Делегацию возглавит российский шерпа Светлана Лукаш.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия и Индия начали обсуждать совместное производство самолетов Superjet и Ил-114. По его словам, стороны уже подписали меморандум о сотрудничестве между российской Объединенной авиационной корпорацией и индийской Hindustan Aeronautics Limited.

До этого сообщалось, что Индия может арендовать у России атомную подводную лодку. По данным СМИ, сумма сделки составит около $2 млрд. Нью-Дели рассчитывает получить корабль в течение двух лет. График поставки может сдвинуться, однако стороны считают сроки реалистичными.