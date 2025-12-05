ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 14:46

Россия и Индия договорились усилить взаимодействие в формате G20

Россия и Индия договорились активизировать сотрудничество в формате «Группы двадцати», говорится в совместном заявлении, опубликованном после 23-го российско-индийского саммита. Также была подчеркнута значимость такого сотрудничества.

Стороны выделили значимость своего сотрудничества в формате «Группы двадцати» и договорились активизировать его, — говорится в документе.

Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев сообщил, что Россия примет участие в первой встрече шерп G20 под председательством США, которая состоится в Вашингтоне 15–16 декабря. Делегацию возглавит российский шерпа Светлана Лукаш.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия и Индия начали обсуждать совместное производство самолетов Superjet и Ил-114. По его словам, стороны уже подписали меморандум о сотрудничестве между российской Объединенной авиационной корпорацией и индийской Hindustan Aeronautics Limited.

До этого сообщалось, что Индия может арендовать у России атомную подводную лодку. По данным СМИ, сумма сделки составит около $2 млрд. Нью-Дели рассчитывает получить корабль в течение двух лет. График поставки может сдвинуться, однако стороны считают сроки реалистичными.

Индия
Россия
большая двадцатка
международные отношения
