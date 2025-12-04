Российская делегация примет участие во встрече шерп G20 в Вашингтоне

Россия примет участие в первой встрече шерп G20 под председательством США, которая состоится в Вашингтоне 15–16 декабря, сообщил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев. Делегацию возглавит российский шерпа Светлана Лукаш.

Делегацию нашей страны возглавит заместитель начальника экспертного управления администрации президента Российской Федерации, шерпа России в Г20 Светлана Лукаш, — написал дипломат.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить Южно-Африканскую Республику приглашения на саммит G20 в 2026 году. Это станет первым случаем полного исключения страны за всю историю форума. Вашингтон намерен предложить освободившееся место Польше, чьи отношения с Трампом стремительно укрепляются. Решение об отстранении ЮАР связано с выдвинутыми против ее властей обвинениями в «геноциде белого населения».

До этого министр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа на встрече G20 иронично прокомментировал отсутствие делегации Соединенных Штатов. Он отметил, то «все, кто имеет значение, здесь». Его слова, сказанные в ответ на вопрос о непредставленности Вашингтона, были встречены аплодисментами участников мероприятия.