В Госдуме предложили новую льготу для пенсионеров Депутаты СР предложили снизить ставки НДФЛ для работающих пенсионеров

Члены партии «Справедливая Россия» предложили снизить ставку НДФЛ для работающих пенсионеров и лиц предпенсионного возраста, передает РИА Новости со ссылкой на документ. Цель законопроекта — поддержать тех, чьи возможности увеличить доход ограничены.

Авторы инициативы, глава политической силы Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, хотят освободить от подоходного налога пенсионеров, чья зарплата не превышает 1,5 прожиточного минимума (около 22,9 тыс. рублей). Для тех, чей доход выше этого порога, ставку НДФЛ планируют снизить вдвое — до 6,5%.

Предпенсионерам могут установить ставку в 9,75%. Как подчеркнула Лантратова, налоговая система должна быть не только эффективной, но и гуманной.

Пожилые граждане честно отработали всю жизнь. А предпенсионеры находятся как раз на том этапе, когда важно не вытеснять их с рынка труда, а поддерживать, — подытожила Лантратова.

Предлагаемые льготы коснутся только доходов от труда. По мнению авторов, такие меры станут стимулом для продолжения работы и помогут компенсировать растущие расходы, в том числе на медицину.

Ранее сообщалось, что средний размер социальной пенсии в России достигнет 16,6 тысячи рублей после весенней индексации 2026 года. Выплаты будут увеличены для граждан, которые не смогли набрать необходимый стаж и пенсионные баллы.