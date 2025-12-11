Операцию ВМС США у берегов Венесуэлы сняли на видео

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Военно-морские силы США провели операцию по захвату нефтяного танкера в международных водах у берегов Венесуэлы, сообщает агентство Reuters. Сразу два американских чиновника подтвердили журналистам, что судно было остановлено и конфисковано за нарушение санкционного режима. Позже президент США Дональд Трамп публично подтвердил операцию, назвав танкер самым крупным из когда-либо захваченных американскими военным.

Конфискованное судно находилось в санкционном списке США, поскольку осуществляло перевозку нефти из Венесуэлы и Ирана. Не уточняется, в какой именно юрисдикции произошел штурм. После этого правительство Венесуэлы выступило с резким заявлением: Каракас охарактеризовал инцидент как «акт международного пиратства» и «вопиющую кражу», осудив действия американских военных.

Ранее Трамп заявил, что его колумбийский коллега Густаво Петро может стать следующей целью Вашингтона в борьбе с наркотрафиком, если Богота самостоятельно не наведет порядок в стране. Выступая на брифинге, Трамп признался, что не планировал диалога с Петро, и вместо этого озвучил жесткое предупреждение, напрямую связав внешнюю политику США с проблемой производства и поставок наркотиков из Колумбии.

