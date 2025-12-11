Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 10:08

Премьера новогоднего спектакля «Снежная королева» состоится в «Москвариуме»

Фото: Пресс-служба ‭«Москвариума»
В «Москвариуме» 13 декабря состоится премьера новогоднего спектакля-сказки «Снежная королева. История Кая и Герды», которая запустит целую серию мероприятий. В основу постановки легло произведение «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена. Цикл спектаклей пройдет с 13 декабря по 18 января на базе детского театра «Ламантин».

Особенностями постановки станут камерная обстановка и интерактивность. В зале театра нет традиционной сцены и кресел — вместо них мягкие подушки и свободное пространство. Сами зрители станут полноценными героями спектакля, которые помогут Герде пройти все испытания и спасти Кая.

Для участников интерактива подготовят две локации с оригинальными декорациями. Постановка ознакомит их с традициями и атмосферой театров мира — японского, итальянского, африканского, русского и китайского. Завершится спектакль праздничной елкой и снежным шоу.

Ранее в Москве на водной сцене «Москвариума» завершился премьерный сезон шоу «Море снов». В постановке были задействованы свыше 50 артистов разных жанров, в том числе воздушные гимнасты, балерины, синхронисты и кукольники.

спектакли
дети
Москвариум
мероприятия
